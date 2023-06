Bastoni intona cori contro la Juventus al suo matrimonio. I tifosi bianconeri insorgono sui social

Bufera sul difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, per alcuni video del suo matrimonio, diventati virali sui social e sul web.

Durante il party, Bastoni, per festeggiare insieme ad alcuni suoi compagni di squadra, ha iniziato a intonare cori contro la Juventus, il più gettonato”Chi non salta è un gobbo juventino”, quello più incriminato, ma ha fatto scalpore anche un “Ma dove vai se la Champions League non la vinci mai”. Un atteggiamento che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri sui social.

Sono arrivati insulti al giocatore sui social e reichieste di scuse immediate, come accadde un po’ a Dimarco dopo i cori contro il Milan nella semifinale di Champions.

Nelle ultime ore l’account Instagram del giocatore è stato preso d’assalto dai tifosi bianconeri con commenti, offese e minacce.

Foto: sito Inter