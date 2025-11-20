Bastoni: “In Italia non c’è la cultura della sconfitta. Questa è una cosa che invidio alla NBA”

20/11/2025 | 19:18:33

Alessandro Bastoni, difensore dell‘Inter, ha parlato a Rivista Undici, soffermandosi anche su un tema, che in Italia non c’è la cultura della sconfitta come magari c’è altrove, in particolare negli Stati Uniti.

Queste le sue parole: “Adoro la NBA. La cosa che più invidio a quel mondo è saper accettare la sconfitta. Da noi, nel calcio, una sconfitta sembra la fine del mondo. In particolare in Italia. Giocando così tanto succede di perdere le partite, non si può essere sempre al massimo. C’è sempre un’occasione per poter dimostrare il proprio valore”.

Qual è la differenza che c’è nel rapporto tra gli atleti e i tifosi negli Stati Uniti rispetto a quello che c’è in Italia? “Loro si esprimono liberamente senza essere attaccati e giudicati, negli USA sono più avanti rispetto a noi. Non è una cosa che mi pesa, ci devo convivere perché ho scelto di fare parte di questo mondo”. Martedì è invece uscita la parte in cui spiegava l’andamento della finale di Champions: “È stata una cosa molto strana. Venivamo da una semifinale che resterà nella storia della Champions, ma in finale il PSG andava al doppio di noi. È difficile dire cosa sia successo, è come se non avessimo saputo cogliere quanto fossero forti. Rimane comunque l’orgoglio di aver raggiunto due finali in tre anni, non è una cosa semplice. Chiaramente avremmo preferito vincerle, ma sono tutte esperienze che ci portiamo dentro”.

Foto: Instagram Bastoni