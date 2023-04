Bastoni: “Il rinnovo? Nessun problema, se ne occupa il mio agente. Domani abbiamo una chance da non sprecare”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica, dove ha trattato il tema del rinnovo e ha parlato della sfida Champions.

Queste le sue parole: “C’è la consapevolezza che è una grande occasione per noi, erano 12 anni che l’Inter non giocava un quarto di finale di Champions, così come quella che domani giocheremo una partita di calcio, con la gioia e l’agitazione che ne consegue. È fondamentale per noi, ma rimane una partita di calcio”.

Sul Benfica: “Sono due competizioni diverse, dove noi diamo il 100 per cento in tutte e due. In campionato abbiamo creato una buona mole di gioco, abbiamo fatto buone prestazioni non coronate dal risultato. Sappiamo di aver sprecato diverse occasioni, ma non abbiamo mai sbagliato atteggiamento. Sappiamo che domani è una grande occasione, dovremo mettere cattiveria e agonismo, ma anche gioia. Penso che nel calcio di oggi il reparto difensivo sia formato da tutta la squadra, è davvero importante per noi che gli attaccanti pressino bene. Penso che sia un discorso che comprende tutta la squadra. Detto ciò, il Benfica ha un bagaglio offensivo di grande qualità, ma non temiamo loro come non abbiamo temuto Bayern o Barça o Porto. Non li temiamo, dobbiamo fare una grande fase difensiva”.

Sul rinnovo: “Arrivo alla aprtita con grande serenità, come detto all’inizio di questa conferenza vivo tutte le partite come partite di calcio. Ho consapevolezza e serenità, l’aspetto del rinnovo non mi sta dando fastidio, se ne sta occupando il mio procuratore con la società. Non c’è problema da questo punto di vista”.

Foto: Instagram Bastoni