Bastoni: “Il derby è sempre il derby! Non sarà una partita facile. L’Inter è ciò che ho sempre voluto”

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale della squadra nerazzurra. Il classe ’99 ha parlato dell’imminente derby di Supercoppa italiana in programma al King Fahd International Stadium di Riyadh contro il Milan. Le sue parole: “L’anno scorso abbiamo alzato il trofeo dopo la sfida contro la Juventus, una partita indimenticabile. È stata una lunga battaglia dal primo all’ultimo minuto”.

Sulla sfida contro il Milan: “Il derby è sempre il derby! Non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma noi ce la metteremo tutta per portarlo a casa. Il Milan lo conosciamo bene, è una squadra di qualità ma noi dobbiamo giocare come sappiamo, da Inter, per alzare nuovamente la Coppa e per centrare un risultato che potrebbe dare una spinta anche dal punto di vista emotivo”.

Sul futuro: “Milano è la città dove sono e dove mi vedo per molti anni, rappresenta ciò che ho sempre voluto: giocare a San Siro con la maglia dell’Inter”.

Foto: Instagram Bastoni