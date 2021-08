Bastoni: “I nostri obiettivi non cambiano, al di là di chi va via”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, fresco campione d’Europa, è intervenuto al termine del match contro il Parma.

Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: “Siamo arrivati in gruppo da poco tempo, abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo capire bene il suo sistema di gioco. Siamo pronti ad affidarci a lui per far bene nel prossimo campionato. Queste partite sono importanti, abbiamo poco tempo per preparare la stagione, abbiamo un tricolore da difendere. Addio di Lukaku? Aspettiamo ancora prima di parlare. Certo, sarà una grande perdita, abbiamo costruito tanto con lui, ma anche senza di lui lotteremo per lo scudetto”.