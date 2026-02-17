Bastoni: “Ho giocato più di 300 partite, non deve essere un episodio a definire la mia persona”

17/02/2026 | 22:15:25

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Prime Video tornando sull’episodio con Kalulu: “Mi sono preso un paio di giorni per riflettere, ho voluto essere qua per metterci la faccia e spiegare quello che ho vissuto. Quando ho sentito la mano di Kalulu ho sicuramente accentuato un contatto lieve per trarne vantaggio, lo ammetto senza problemi perché è sotto gli occhi di tutti ma la cosa che più mi dispiace è la reazione che ho avuto che è stata tanto brutta quanto umana. In una partita così, c’era tanta tensione, avere un uomo in più contro la Juventus rappresentava un vantaggio, ho avuto quella reazione. Ho più di 300 partite in carriera, non deve essere questo episodio a definire la mia persona”.

foto x inter