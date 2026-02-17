Bastoni: “Ho accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu. Ho sbagliato a esultare”

17/02/2026 | 17:20:25

Conferenza stampa in casa Inter alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt, con Alessandro Bastoni che parla insieme a mister Chivu.

Ovviamente grande attesa per le sue parole dopo la vicenda Kalulu: “Ci tenevo ad essere qua per dire la mia versione su sabato sera, era giusto e doveroso metterci la faccia e spiegare le mie sensazioni. Quando ho sentito il contatto ho accentuato la caduta, lo dico senza problemi, la cosa della quale mi dispiace è la reazione che ho avuto dopo, molto brutta, ma in trance agonistica può accadere. Mi dispiace di aver reagito così”.

