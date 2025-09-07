Bastoni: “Gattuso ha una leadership incredibile, ecco cosa ci ha trasmesso”

07/09/2025 | 18:30:10

Nell’intervista odierna presente su VivoAzzurro, Alessandro Bastoni ha parlato della Nazionale di Gennaro Gattuso. Di seguito le dichiarazioni salienti: “Gattuso? Ricordiamo come era da giocatore, ha lavorato tanto dal punto di vista morale. Ha una leadership incredibile, riesce a trasmettere grinta e voglia. Quando sei stanco, ti dà quel qualcosa in più. Noi lo ringraziamo, sperando di fare un grande percorso insieme a lui”. Sul match contro l’Estonia: “Sappiamo quanto conti la differenza reti, quindi sono felice in generale della serata. Il mister ha lavorato molto sull’atteggiamento, ribadendo parole come quelle di ‘entusiasmo’, ‘voglia’, ‘fame’ e ‘cattiveria’. Gli elementi che ci sono mancati di più nell’ultimo periodo. Siamo riusciti, invece, a metterli in campo dal primo all’ultimo minuto. Siamo felici, in primo luogo per noi stessi, perché avevamo bisogno di realizzare una prestazione del genere”. Una chiosa finale: “Sta a noi riuscire a trascinare il pubblico. Risulta essere normale che fischino se sbagliamo l’atteggiamento. Il nostro compito è quello di riuscire a riportare i tifosi ad amare la propria Nazionale”.

Foto: Instagram Bastoni

