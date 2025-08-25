Bastoni e Thuram: 2-0 Inter sul Torino all’intervallo
25/08/2025 | 21:33:26
L’Inter controlla la gara contro il Torino, dopo i primi 45 minuti. Doppio vantaggio per la compagine di Chivu, che sta gestendo senza particolari problemi la sfida.
Al 18′ vantaggio nerazzurro. Corner di Barella, spizza di testa Bastoni per la rete che sblocca la gara. Inter che controlla la gara, buon possesso palla, il Torino prova a impensierire i nerazzurri ma senza riuscirci. Inter che raddoppia al 36′. Ottimo recupero palla nell’area granata, Sucic serve Thuram che insacca il 2-0. Torino annichilito. Nel finale di tempo Israel salva prima su un colpo di testa di Acerbi e poi su un tiro di Sucic. Finisce 2-0 per l’Inter il primo tempo.
Foto: sito Inter