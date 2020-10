Bastoni e Skriniar, due problemi per l’Inter

«FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario». Il tutto è iniziato con questa nota dei nerazzurri che confermavano la positività del loro giovane difensore. Il carico è arrivato poi dal ritiro della Slovacchia, dove Skriniar si è sottoposto alla routine dei tamponi. Positivo anche lui, con Conte che non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. Il club segue la vicenda, consapevole che il derby col Milan è dietro l’angolo.

Foto: Twitter ufficiale Inter