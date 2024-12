Bastoni: “E’ la migliore Inter di sempre? Non è arroganza, ma ci troviamo davvero bene”

A margine della sua intervista al quotidiano Libero, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha risposto anche alla domanda se questa è la migliore Inter di sempre.

Queste le parole del difensore: “Non so se è la migliore Inter, ma guardo tante partite e non vedo così spesso squadre che giocano a memoria e si trovano così bene l’uno con l’altro come noi. Siamo consapevoli di questa cosa: non è arroganza, è un dato di fatto che ci spinge a tenere alto il livello”.

Foto: Instagram Bastoni