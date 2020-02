Bastoni: “Da piccolo raccoglievo pomodori, l’Inter è un sogno. La maglia 95? Vi spiego”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai canali della tv ufficiale nerazzurra tra presente, passato e futuro: “Da piccolo ero un agricoltore, aiutavo mio nonno nell’orto a raccogliere pomodori: e questo mi ha permesso di apprendere i valori, stare coi piedi per terra e capire le cose che valgono nella vita. Senza la famiglia non è possibile arrivare a certi obiettivi. La stagione con l’Inter? E’ incredibile, è un sogno giocare per l’Inter e a San Siro davanti a 80mila persone: sto vivendo un sogno e me lo vivo al massimo”. La maglia numero 95? E’ una storia facile che parte quando ho ricevuto la prima chiamata nella prima squadra dell’Atalanta, era un promessa che ho fatto a mio fratello. Siamo in cinque in famiglia e molto legati l’uno con l’altro, gli ho detto che il numero di maglia sarebbe stato il suo anno di nascita. Il 95, che ho indossato con Atalanta, Parma e ora all’Inter, è un modo per avere lui e in generale la mia famiglia in campo con me”, ha svelato Bastoni.

Foto: Twitter ufficiale Inter