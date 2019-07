Bastoni: “Contenti del risultato, Godin ci aiuterà tantissimo”

Intervistato dal canale ufficiale dell’Inter, Alessandro Bastoni, titolare nel match di Macao contro il Paris Saint-Germain, ha commentato la vittoria ai rigori contro i francesi dopo l’1-1 dei 90 minuti: “Siamo contenti di come è finita, queste partite sono utili per mettere minuti nelle gambe ed è stata molto dura dal punto di vista fisico. Vedere Godin in campo con noi è stato bello, ci aiuterà tantissimo. Si inizia a vedere la mano di Conte, miglioriamo giorno dopo giorno”.

Foto Youtube Vivo Azzurro