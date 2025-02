Bastoni: “C’è voglia di riscatto, l’ultimo derby ci è costato un trofeo”

Le parole del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni a DAZN, in vista del derby contro il Milan valevole per la 23^ giornata di Serie A.

“C’è tanta voglia di riscatto, l’ultimo derby ci è costato anche un trofeo. Abbiamo analizzato con lucidità quanto sbagliatoe siamo pronti per stasera. Il Milan? Hanno grandi qualità offensive, ci hanno messo in difficoltà quando ci siamo sbilanciati. Concentrati per stasera. Lotta scudetto? Il campionato è ancora lungo, pensiamo all’Inter e non al Napoli”.

Foto: Instagram Bastoni