Bastoni: “C’è fame di riscatto. Quando perdi ci sono due strade: o riparti o molli e noi abbiamo deciso di ripartire”

21/08/2025 | 21:30:55

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport della stagione che sta per cominciare.

Queste le sue parole: “Dopo le delusioni del finale di stagione l’Inter riparte molto carica, nello spogliatoio ci siamo detti che dobbiamo riprenderci dalle batoste subite nelle ultime settimane della scorsa stagione. C’è fame di riscatto e non è mai mancata, quando perdi ci sono due strade: o riparti o molli e noi abbiamo deciso di ripartire”.

Su Chivu: “Nella metodologia di allenamento è molto più duro, lavora tanto sull’intensità. È molto più verticale, vuole andare subito sulle punte. Abbiamo ancora qualche giorno per assimilare la sua filosofia, ma a livello umano mister Chivu è stato una grande sorpresa. Non ci sono dubbi”.

Foto: sito Inter