Bastoni: “Avremmo meritato di più. Queste batoste meglio prenderle adesso che più avanti”

13/09/2025 | 21:19:23

Alessandro Bastoni, giocatore dell’ Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Juventus.

Queste le sue parole: “Quando prendi quattro gol le valutazioni da fare sono quasi solamente negative. Negli episodi siamo stati un pelo sfortunati e potevamo far meglio, meritavamo di raccogliere di più ma da un lato forse è meglio che queste batoste le prendiamo all’inizio perché la stagione è ancora lunga”.

Cosa è successo negli ultimi 10′?

“Non lo so. Abbiamo preso gol, specialmente il quarto, da distanza notevole. Dovevamo essere più decisi e concentrati, eravamo anche un po’ stanchi verso la fine ma dopo che prendi quattro gol è difficile parlare bene della prestazione. Adesso tra qualche giorno riparte la Champions, dobbiamo essere bravi a capire cosa abbiamo fatto di sbagliato e ricominciare”.

Foto: sito Inter