Bastoni: “Ascolto i consigli di tutti perché voglio migliorare. Pressione? No, solo tanta adrenalina”

Alessandro Bastoni, giovane difensore dell’Inter, ha parlato al Matchday Programme del club nerazzurro: “In campo tutti mi danno consigli, specialmente i difensori, Skriniar, De Vrij, Godin. Godin in particolare mi dà consigli più di esperienza, su come marcare l’uomo, Skriniar su come essere più aggressivo. Ho scelto questa strada e ho la fortuna di fare questo lavoro, quindi vado in campo e cerco di divertirmi, non sento la pressione, ma solo la tensione positiva, lo stomaco che fa male che è l’adrenalina che rende unico questo sport. La partita che fino ad ora penso abbia cambiato la mia carriera? L’esordio con il Parma contro il Torino. Quando sono sceso in campo ho proprio pensato ‘questa e’ la partita che può cambiare la mia carriera’ abbiamo vinto 2-1 e da lì ho cominciato a giocare stabilmente in Serie A”.