Sono state comunicate le designazioni arbitrali per le semifinali di Conference League. Per Basilea-Fiorentina la scelta è caduta sull’arbitro spagnolo José Maria Sanchez, come assistenti ci saranno Cabanero e Prieto, quarto uomo Cesar Soto Grado mentre al VAR toccherà a de Burgos e Munuera.

Foto: Twitter ufficiale Conference League