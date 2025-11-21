Basic: “Vogliamo rialzarci dopo l’Inter. Il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, una serata speciale”

21/11/2025 | 13:20:45

Il centrocampista della Lazio, Toma Basic, ha parlato al match program del club. Queste le sue parole:

“Come arriva la Lazio alla sfida con il Lecce? Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l’Inter. Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere. La classifica? Mancano ancora tante partite, presto però arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene. Se questo è il miglior Basic? Si, anche se c’è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Ecco perché non voglio dire che quello attuale sia il miglior Toma. Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale. Se la Croazia è ancora un mio obiettivo? In questo momento la mia priorità è solo fare bene con la Lazio, però so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un’opportunità anche in chiave Mondiale. Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno”.

Foto: Instagram Basic