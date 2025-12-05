Basic sempre più al centro della Lazio. Ora il rinnovo è una necessità

05/12/2025 | 19:24:13

Toma Basic è una delle rivelazioni della stagione. Anche per le motivazioni che lo hanno portato a ritrovare una visibilità smarrita, da fuori lista a titolare intoccabile. Rientrato per necessità (troppi infortuni) nella trasferta in casa del Genoa, il croato non è più uscito dal giro dei titolari, anche quando Sarri ha recuperato buona parte degli indisponibili. Un gol pesante contro la Juventus, ma anche tante prestazioni di assoluto livello, dal punto di vista tattico e della personalità. In pratica Basic è come se fosse un acquisto invernale, il croato si è liberato psicologicamente e offre una continuità che aiuta e non poco la Lazio. Adesso c’è una necessità chiama rinnovo, visto che Basic ha un contratto in scadenza a giugno, la scorsa estate aveva detto no a qualche proposta dall’Italia e dall’estero per non fare scelte affrettate. Ora dovrebbe essere la Lazio ad avere fretta e blindarlo per non rischiare di perderlo.

Foto: X Lazio