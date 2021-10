Basic: “Sarri sta facendo un grande lavoro. Devo continuare ad allenarmi per migliorare”

Toma Basic, dopo aver siglato il primo gol con la maglia della Lazio all’esordio dal primo minuto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono qui solo da un mese e ci sono tanti giocatori di qualità qui. Devo lavorare tanto per giocare il più possibile, il mister sta facendo un lavoro fantastico e dobbiamo crescere partita dopo partita. Non ho giocato molto in un centrocampo a tre, ma decide l’allenatore. Io posso giocare in ogni posizione e sono a disposizione della squadra. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite”.

FOTO: Twitter Lazio