Basic, respinto il ricorso della Lazio. Confermate le due giornate di squalifica
24/12/2025 | 13:42:06
E’ stato respinto il ricorso della Lazio per le due giornate di squalifica a Basic, la nota della FIGC: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo della Lazio, confermando la sanzione della squalifica per due giornate inflitta a Toma Bašić. Il centrocampista biancazzurro era stato espulso in occasione della gara con il Parma dello scorso 13 dicembre valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A”.
foto x lazio