L’indiscrezione: Basic, il contributo Hajduk all’ingaggio è minimo

L’Hajduk è realmente interessato a Toma Basic, come raccontato pochi giorni fa, e per la Lazio il centrocampista non è incedibile. Ma bisogna chiarire un concetto: serve un maggiore contributo al pagamento dell’ingaggio da qui a giugno, l’Hajduk propone circa 150 mila euro una cifra che non viene ritenuta congrua – almeno per ora – dalla Lazio. Basic ha comunque dato la sua apertura per il ritorno in Croazia.

Foto: Instagram Basic