Basic-gol all’esordio da titolare. Patric raddoppia: Lazio in vantaggio 2-0 all’intervallo

È appena terminato il primo tempo di Lazio-Lokomotiv Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I ragazzi di Maurzio Sarri sono in vantaggio per 2-0 in virtù dei gol di Basic (13′) e Patric (38′). L’ex Bordeaux, all’esordio da titolare, ha segnato di testa su perfetto suggerimento di Pedro, mentre lo spagnolo è riuscito a spingere la palla in rete col corpo sugli sviluppi di un’azione abbastanza convulsa. Infortunio per Immobile, che esce al 42′ per far spazio a Muriqi.

Foto: Twitter Lazio