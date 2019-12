Baselli, distorsione al ginocchio destro: il comunicato del Torino

Il Natale non porta buone notizie a Walter Mazzarri. Daniele Baselli, centrocampista granata, si è fermato per infortunio al termine dell’allenamento di ieri. Come si legge in una nota ufficiale del club, “il giocatore ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro alla fine dell’allenamento di ieri. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti strumentali e consulto specialistico e si è dunque deciso di intraprendere un trattamento conservativo“.

Foto: Twitter