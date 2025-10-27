Baschirotto: “Vardy per me è un esempio. E’ il più forte con cui ho giocato, insieme a Umtiti.

Intervistato da Sportweek, il difensore della Cremonese Federico Baschirotto ha parlato del più famoso dei suoi compagni, l’ex Leicester Jamie Vardy: “E’ un campione, il più forte con cui abbia lavorato, alla pari con Umtiti. Quando l’ho conosciuto mi sono presentato come un fan. Ho visto tutte le partite del Leicester nell’anno del trionfo in Premier: certe imprese sono benzina per chi, come me, è dovuto partire dal basso. Sacrifici, mentalità, successo: Vardy per me è un esempio”.

Foto: sito Lecce