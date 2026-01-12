Baschirotto: “Rigore dato alla Juve? Noi difensori dobbiamo tagliarci le mani”

12/01/2026 | 23:43:38

Baschirotto ha commentato con polemica il rigore fischiato a favore della Juventus contro la Cremonese. Le parole a Sky Sport: “Mi sono opposto al tiro prendendo la palla chiaramente piede, se poi la palla ti finisce sulla mano come fai a dare rigore, dai? Allora tagliamoci le braccia, noi difensori… Credo che sia un’opinione di tutti, anche loro una volta che lo riguarderanno meglio si renderanno conto che hanno sbagliato”.

