Baschirotto: “Nessuno di noi mollerà. Daremo il massimo”

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Genova.

Queste le sue parole: “Noi lotteremo fino alla fine. Non molleremo di un centimetro, non ci sarà nessun compagno di squadra che mollerà. Spiace per il primo tempo, c’è di buono la reazione del secondo tempo. Spiace per i tifosi che anche oggi sono venuti in tanti e sono venuti anche all’allenamento”

Il secondo gol ha fatto arrabbiare il mister.“ La proviamo tutti rabbia perché la volevamo tutti questa vittoria. In questo momento non ce lo possiamo permettere. Vedremo il gol subito, e dobbiamo archiviare e ripartire dal secondo tempo. Con i tifosi al nostro fianco, lotteremo fino alla fine”.

Vi siete riaccesi dopo il gol realizzato. “ Dobbiamo avere più equilibrio e gestire meglio alcuni momenti della partita. Non dobbiamo mollare e rimanere uniti aiutandoci l’un l’altro lavorando a testa bassa”.

Foto: sito Lecce