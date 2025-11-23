Baschirotto: “La prestazione c’è stata. La Roma è stata brava a capitalizzare le occasioni, noi no”

Federico Baschirotto difensore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma perso per 1-3 .

Queste le sue parole: “Tralasciando il risultato, penso che sia stata una partita equilibrata. E’ finita 3-1 per loro perché hanno concretizzato, ma le occasioni le abbiamo avute anche noi. La squadra ha creato tanto e siamo fiduciosi”.

Baldanzi e Soulé vi hanno creato qualche problema? “Sono stati bravi a giocare tra le linee, ma soprattutto a concretizzare le occasioni mentre noi dobbiamo migliorare in questo. La prestazione l’abbiamo fatta, è stata una partita sui dettagli”.

Il piano era trovare direttamente le punte? “Abbiamo creato tanto, poi Audero chiedeva di aprirci tanto perché la Roma giocava a uomo. Non siamo riusciti a concretizzare, ma la partita l’abbiamo fatta”.

Foto: Instagram Cremonese