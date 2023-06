Baschirotto: “La chiamata di Mancini è stato un momento magico. Umtiti? Mi ha dato tantissimo”

Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultimo impegno di campionato contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Dopo la partita di Monza mi sono lasciato andare alle lacrime. Sono troppo felice. Emozione inaspettata alla chiamata del mister Mancini: davvero, un momento magico. Non ci sono stati momenti difficili, o meglio, ci sono stati ma eravamo molto tranquilli e sereni. Sapevamo di potercela fare: qui a Lecce ho fatto molto bene e questa piazza mi ha dato tanto”.

Umtiti e futuro?: “Mi ha dato tantissimo, si è messo a disposizione della squadra con estrema umiltà. Al mio futuro non ci penso, voglio godermi questa Serie A raggiunta tutti insieme, sono troppo contento. Proveremo a battere il Bologna in casa

Ricordo più bello di questo campionato?: “Sicuramente la gara contro l’Atalanta ci ha dimostrato tanto, sapevamo di essere un gruppo forte. L’intervento più bello da parte mia quello su Brahim Diaz”.

Foto: instagram baschirotto