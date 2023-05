Baschirotto in Nazionale: la telefonata di Mancini

Dopo la fresca salvezza raggiunta con il suo Lecce, arriva un’altra soddisfazione per il centrale giallorosso Federico Baschirotto. In vista delle Final Four di Nations League, il Ct Roberto Mancini lo ha convocato per vestire la maglia della Nazionale italiana. Prima convocazione ufficiale per l’ex Ascoli, dopo lo stage dello scorso dicembre. Baschirotto ha raccontato a Cronache di spogliatoio la telefonata da parte del Ct: “Stavo ricevendo tante chiamate per congratularsi della salvezza ottenuta. Ne ho ricevuto una da un numero sconosciuto e non ho fatto in tempo a rispondere. Mi ha richiamato dopo pochi minuti e rispondendo non ho riconosciuto subito la voce. Era mister Mancini che mi faceva i complimenti e mi annunciava di avermi inserito nella lista dei convocati. Dopo essermi scusato per l’incertezza iniziale ho risposto con tutto l’entusiasmo del mondo di essere assolutamente disponibile”.

Foto: Instagram Baschirotto