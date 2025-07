Baschirotto-Cremonese: confermate le indiscrezioni da Lecce di 4 ore fa

28/07/2025 | 18:00:53

Federico Baschirotto è un concreto della Cremonese, assoluta protagonista di questa fase di mercato. Confermate le indiscrezioni provenienti di Pianeta Lecce di circa 4 ore fa, come si può notare dal link che alleghiamo. La Cremonese era uno dei due club segnalati sulle tracce del difensore centrale che per il Lecce non è più incedibile. In corso anche il Pisa, ma evidentemente con minori possibilità rispetto alla Cremonese che vuole completare l’operazione.

FOTO: Instagram Baschirotto