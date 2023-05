Baschirotto: “Crediamo in noi stessi, dobbiamo rimanere uniti. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare in Serie A”

Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa spiegando il momento suo e del Lecce: “Sicuramente creiamo, anche se purtroppo qualche episodio ci sta condannando. Ma crediamo fortemente nell’obiettivo, anche se forse siamo un po’ meno incisivi rispetto a prima. Sono convinto che troveremo in fretta il gol, c’è delusione da parte di tutti, ci tenevamo tanto a far bene. Ma siamo ancora a +4 sulla zona retrocessione e dobbiamo sfidare in casa lo Spezia: ci crediamo, guai a mollare, tutti insieme per l’obiettivo. C’è pressione, ma è normale, ci stiamo giocando veramente tanto. Ma tutto questo fa parte del gioco, rimaniamo sereni. Dobbiamo giocare con molto più entusiasmo. Sicuramente crediamo in noi stessi, abbiamo fiducia, tutti possiamo darci una mano in campo. Solo così potremo raggiungere l’obiettivo, dobbiamo essere tutti uniti”.

La sua carriera: “Ho fatto tanti sacrifici per arrivare in Serie A, esserne l’uomo copertina mi dà gioia: voglio essere un esempio per tutti”.

Foto: instagram baschirotto