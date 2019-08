Bas Dost dallo Sporting all’Eintracht: ora è ufficiale

Bas Dost lascia lo Sporting Lisbona per accasarsi all’Eintracht Francoforte. Si conclude così la telenovela estiva attorno all’attaccante olandese, che accetta il ritorno in Bundesliga e firma fino al 2022. Questo il comunicato del club tedesco: “Nuova firma di spicco per l’Eintracht Francoforte, che potrà contare sui servizi di Bas Dost per il futuro. Il 30enne olandese arriva dai portoghesi dello Sporting Lisbona e firma un contratto triennale fino al 30 giugno 2022. […] «Dopo la partenza di Sebastian Haller, era importante per noi trovare un sostituto adeguato, che nella migliore delle ipotesi avesse già molta esperienza e fosse immediatamente in grado di aiutarci» ha detto il ds Fredi Bobic. «Bas soddisfa queste richieste e conosce la Bundesliga»“.

Foto: sito ufficiale Eintracht