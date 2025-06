Barzagli: “Yildiz come Del Piero? Paragoni pesanti. Tudor somiglia a Conte”

25/06/2025 | 10:20:31

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha parlato del talento della Juventus Yildiz: “Ha delle movenze e dei colpi alla Del Piero, un repertorio di qualità non comune. Però parliamo sempre di un 20enne: andiamoci piano con i paragoni pesanti, soprattutto per il bene di Kenan. Tudor? Igor ha una mentalità forte, figlia del suo passato da giocatore: quella o ce l’hai o non ce l’hai. É un tipo convinto, diretto e questo i giocatori lo percepiscono e lo apprezzano. Da questo punto di vista somiglia a Conte”.

Foto: Instagram Barzagli