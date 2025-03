Barzagli: “Quando arrivi in un grande club come la Juve è normale che la pressione sia altissima”

Andrea Barzagli, ex difensore di Juve e Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul momento in casa bianconera.

Queste le sue parole: “Quando arrivi a giocare in certe squadre non c’è mai tempo, né pazienza appunto. E si vuole subito che la squadra, magari anche nuova, arrivi immediatamente ai risultai sperati. E’ normale che sia così e che ci sia questa grande pressione. Va gestita e questa gestione passa dalla compattezza del gruppo di lavoro in generale e della squadra. Non è semplice ma se vieni in società così, grandi, come la Juventus, ci arrivi anche per affrontare sfide di questo tipo. E alla fine è anche questo il bello di essere in un top club. Se vieni scelto evidentemente pensano che tu possa rappresentare la squadra per poterla portare subito in alto ma a volta qualcosa non va e non è colpa di una singola persona ma i problemi sono svariati”.

Foto: twitter Juve