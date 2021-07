Barzagli, Nocerino e Di Natale nuovi allenatori Uefa A

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori Uefa A, che si sono abilitati dopo aver frequentato il corso iniziato lo scorso settembre e dopo aver sostenuto gli esami finali. L’Uefa A è il secondo massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello europeo, la cui qualifica consente di guidare tutte le squadre giovanili, tutte le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Con il titolo Uefa A è inoltre possibile essere tesserati come vice allenatori nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A.

Tra gli allievi che hanno ottenuto la qualifica Uefa A, i tre corsisti che si sono contraddistinti maggiormente e che hanno ottenuto il punteggio finale più alto agli esami sono stati: l’ex assistente allenatore della Nazionale Under 20, Giovanni Valenti, Dan Vesterby Thomassen e l’ex allenatore della San Marino Academy, nonché vincitore anche dell’ultima edizione della Panchina d’argento femminile, Alain Conte.

Nell’elenco completo dei neotecnici abilitati Uefa A figurano anche nomi noti del calcio italiano, come il campione del mondo del 2006, Andrea Barzagli, e i vicecampioni d’Europa nel 2012, Antonio Di Natale e Antonio Nocerino.

Foto: Twitter Carrarese