Barzagli: “Mondiale per Club? Spero vinca la Juve. Ma le favorite sono PSG, City e Real”

15/06/2025 | 11:40:19

Andrea Barzagli , difensore campione del Mondo 2006, è stato intervistato dal quotidiano spagnolo AS riguardo il Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Se avrà successo? Difficile dirlo. È un’esperienza nuova, con molta tensione, e a fine stagione. Non sappiamo come saranno i giocatori, quindi penso che sia tutto aperto. Vedremo cosa succederà”

Chi vede come favoriti? “Real Madrid, Bayern, il PSG, e speriamo Juventus…”.

Oggi il calcio è cambiato molto: “Sì, immagina come è cambiato il ruolo del difensore nel mio caso. Devi essere tecnicamente forte. Quando giocavo, ci concentravamo sulla marcatura dell’attaccante avversario. Bonucci sapeva giocare un po’ di più la palla, ma io e Chiellini ci concentravamo sulla difesa. Abbiamo formato un buon trio, ecco com’è. Ci siamo divertiti”.

Sui giovani come Huijsen o Cubarsì: “Sono giovani e talentuosi, e possono ancora fare esperienza. Sono difensori forti, anche se ce ne sono alcuni con più esperienza e altri molto bravi, come Van Dijk o Rüdiger”.

In attacco chi l’entusiasma? “Ci sono così tanti grandi giocatori… In questo momento, quelli da tenere d’occhio sono Lamine, Vinicius e Mbappé”.

La Juventus si sta ricostruendo: “Sì, stiamo attraversando un nuovo processo di miglioramento. Questo è fondamentale”.

L’Italia è in un momento di crisi: “È un momento difficile, è così che vanno le cose. Speriamo di riuscire a strutturare bene le nostre prossime mosse e tornare dove siamo sempre stati”.

Foto: X Juventus