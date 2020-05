Barzagli-Juve, conferme sull’addio. 8 scudetti e una nuova avventura

Andrea Barzagli si appresta a lasciare la Juve. Confermato quanto vi abbiamo anticipato a sorpresa: pochi mesi dopo il ritorno nella famiglia bianconera come assistente di Maurizio Sarri, con il compito di occuparsi dei meccanismi difensivi e facilitare l’inserimento dei nuovi arrivati, l’ex centrale ha deciso di dire addio alla Vecchia Signora, una scelta maturata per motivi personali. Se ne va, dunque, un pezzo importante della storia della Juve: Barzagli, insieme a Chiellini, è l’unico ad aver vinto tutti e 8 gli scudetti consecutivi, impresa mai riuscita a nessuno in Serie A. Circa un anno fa la festa per l’ottavo titolo, poi l’addio al calcio e, a settembre, l’ingresso nello staff di Sarri come preparatore dei difensori: ora, per Barzagli, si prospetta una nuova avventura, magari intraprendendo un percorso come allenatore, dopo (quasi) 9 anni indimenticabili con la Juve.

Foto: sito ufficiale Juve