Barzagli: “Io alla Juve grazie al consenso di Del Neri. Allegri? Una volta fece ridere tutti”

Andrea Barzagli, intervistato da One Football, ha parlato della sua esperienza alla Juventus e di due allenatori per lui molto importanti, Gigi Del Neri e Massimiliano Allegri: “Alla Juventus è sempre impossibile dire di no e avrei scelto di trasferirmi anche senza Del Neri. Però lui è stato un allenatore determinante per la mia carriera ed è anche grazie al suo consenso che ho vestito la maglia bianconera. Allegri è una persona molto simpatica e solare. Nel rispetto dei ruoli, c’era un rapporto di complicità e di grande ironia. Ce ne sarebbero troppi da scrivere. Una volta gli portarono la distinta della squadra avversaria, lui la guardò ed esclamò ‘La loro formazione l’ho presa, ora speriamo di aver azzeccato la nostra’, tutto con il suo inconfondibile accento livornese. Fu una battuta bellissima, che ci strappò a tutti una grossa risata”.

Foto: Twitter Juventus