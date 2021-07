Barzagli: “Chiellini e Bonucci due mostri, sono il cardine della Nazionale. Ecco perché ho lasciato la Juve”

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Andrea Barzagli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Sulla finale di domenica contro l’Inghilterra. “Kane è un centravanti che fa girare la squadra, ma noi abbiamo due centrali che sanno anticipare e anche stare a contatto con l’avversario. Dobbiamo evitare di perdere palla a centrocampo, perché in quelle situazioni l’Inghilterra è velocissima a verticalizzare. Chiellini e Bonucci? Grandissimi. Chiellini e Bonucci sono due mostri. Lo dicono il rendimento, i numeri pazzeschi. Sono il cardine della Nazionale. Giocano ancora a livello altissimo, e poi quando serve un urlaccio… Abbiamo una chat che si chiama proprio BBC. Durante l’Europeo ho cercato di non rompere troppo le scatole, però qualche giorno fa ci siamo sentiti”.

Sul ritiro e l’addio dallo staff tecnico della Juve. “Non mi esprimevo più ai miei livelli e allora presi la decisione. Fu giusto: lo Stadium mi fece una festa bellissima. Non ero pronto per entrare in uno staff tecnico, avevo sbagliato ad accettare la proposta. Avrei dovuto prendermi un po’ di tempo per me. È stata comunque una bella esperienza rapportarmi con Sarri e il suo staff. Capitava che discutessimo, che non fossimo d’accordo. Ma non abbiamo mai litigato. E andai via perché la pandemia mi fece riflettere su cosa davvero volessi dalla mia vita. Al campo non riuscivo a dare quello che avrei potuto: era colpa mia. In questo momento della vita preferisco essere più libero e godermi la famiglia”.

FOTO: Twitter Juve