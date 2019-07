Bartomeu sull’Atletico Madrid: “Non hanno alcuna prova su Griezmann”

Durante la presentazione di Antoine Griezmann, è intervenuto anche il presidente del Barcellona, Bartomeu, che sull’Atletico ha dichiarato: “Ho già parlato con loro, e non hanno alcuna prova di niente. Io capisco che l’Atletico voglia difendere i suoi interessi, ho parlato anche con Cerezo (presidente dei Colchoneros, ndr) ma ripeto: non c’è nulla. Vedremo come si evolverà la cosa, ma da parte nostra diciamo che abbiamo contattato Griezmann solamente dopo la pubblicazione del video in cui diceva che se ne sarebbe andato (pubblicato a maggio, ndr). Ci siamo incontrati poi con loro per discutere di come pagare la clausola, un prestito da 35 e un riscatto a 85, perché non è facile fare questo tipo di operazioni”.