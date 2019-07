Bartomeu su De Ligt: “So dove andrà ma non posso dirlo”

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha parlato a proposito del talentuoso difensore centrale Matthijs De Ligt. Come già raccontato in precedenza, la Juventus ha in pugno il giocatore e, dopo aver trovato un accordo con il diretto interessato, aspetta di definire l’importante affare. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del patron dei blaugrana, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Da tempo dico che so dove sarebbe andato. Non posso dirlo, devono farlo i diretti interessati”.

Foto: twitter ufficiale Ajax