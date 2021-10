Bartomeu si difende: “Non sono io il responsabile dei problemi finanziari del Barça”

L’ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha voluto fare chiarezza sulle accuse che sono state mosse nei suoi confronti in merito al bilancio in rosso del club catalano e delle perdite elevatissime del club, che hanno portato, tra le altre cose, a separarsi da Messi.

In una nota, Bartomeu ha infatti puntato il dito contro l’attuale CEO del club, Ferran Reverter, contestando le cifre diffuse. “L’unico responsabile dei risultati finanziari è il CdA che chiude l’esercizio. Inoltre il Covid-19 ha provocato una diminuzione delle entrate di 330 milioni e non di 92 come detto. Come se non bastasse, l’indebitamento netto non è stato di 1.350 milioni, bensì di 558. Il club non è mai stato a rischio di liquidazione“.

Foto: Sito Barcellona