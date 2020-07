Bartomeu rivela: “Messi resterà con noi. Lautaro e Neymar? Ne parleremo al termine della stagione”

Josep Maria Bartomeu, Presidente del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di RAC 1. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Noi siamo favorevoli al Var. Ma la gestione non è giusta: dal momento della ripresa, ci sono decisioni che favoriscono certe squadre. Messi resterà qui, ha un contratto fino al 2021 ma abbiamo l’obbligo di rinnovarlo. Vuole finire la carriera qui.”

“Lautaro? Ne parleremo alla fine della stagione, ora pensiamo al campionato. Neymar? Lo stesso, ma è difficle che arrivi vista la situazione economica dei club in Europa. Lo scambio Pjanic-Arthur non è stato fatto per una questione di bilancio.”

Foto: Marca