Bartomeu: “Rinnovo di Rakitic? Niente fretta, non vendiamo per necessità economica. Su De Ligt…”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser soffermandosi anche sul futuro di Ivan Rakitic e di Matthjs De Ligt: “Ivan ha un contratto fino al 2021, è un grandissimo giocatore. Siamo stati concentrati sul rinnovo di Jordi Alba, che era molto importante per il club. Con Ivan parleremo poi, non c’è fretta. La priorità è sempre il criterio sportivo. Solo dopo arriva il lato economico, non venderemo nessuno per necessità economica. De Ligt? Ne parleremo durante questo mese, è un nome che presto sarà sul nostro tavolo”.

Foto: Marca