Bartomeu: “Non volevo la cessione di Messi. E’ un pilastro del club”

Queste le sue parole in una conferenza stampa con i media spagnoli: “Sono stato accusato di aver spinto per la sua partenza per sistemare i conti, ma non è vero. Non avevamo nessuna intenzione di rinforzare una diretta rivale, c’erano tanti club europei importanti su di lui e sarebbe stato un avversario difficile per la Champions. E non ho mai pensato alle dimissioni. Ho deciso di non entrare in una discussione dialettica, perché la priorità era che Messi facesse parte del nuovo progetto, e non lo farò ora, perché è il nostro capitano. La storia è semplice: Leo aveva quell’opportunità entro il 10 giugno, il termine era scaduto e quindi il suo contratto. era rinnovato La sua rabbia è un bene, vuol dire che non accetta le sconfitte. Spero che resti a lungo qui, e che chiuda la carriera col Barça”.

Foto: Marca