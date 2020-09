Bartomeu: “Non mi dimetto. Suarez? Ha un contratto con il Barcellona”

In un’intervista all’emittente TV3, il presidente del Barcellona Bartomeu ha confermato di non aver alcuna intenzione di dimettersi, nonostante la sfiducia: “Siamo in un normale processo di voti di sfiducia, mentre il Consiglio lavorerà come sempre, il mercato si chiude il 5 ottobre e ci sono dei movimenti da fare. Vogliamo avere una squadra competitiva. Al momento nessuno vuole dimettersi, la società non si ferma e abbiamo molto lavoro da fare”. Sul caso Messi: “È il nostro capitano ed è pienamente coinvolto nel progetto di Koeman. Non potevamo permetterci di perdere il miglior giocatore al mondo e della storia del club”. Infine una battuta su Suarez: “È un giocatore del Barça e ha un contratto in corso con il club”

Foto: sito ufficiale Barcellona