Bartomeu: “Neymar è un giocatore del PSG. Griezmann un valore aggiunto”

Il presidente del Barcellona Bartomeu ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente RMC. Il numero uno del club catalano ha parlato di Neymar e Griezmann. Ecco le sue parole: “In estate leggo molti giornali. Neymar è noto per essere un giocatore di PSG e noi abbiamo molto rispetto per il club. Questo è il caso e non c’è altro da aggiungere. Antoine Griezmann è tra i primi cinque o sei giocatori al mondo e siamo anche costretti a pensare a una squadra dopo Messi”.

Foto: Sito Barcellona