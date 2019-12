Bartomeu: “Messi non lascerà mai il Barça. Il futuro di Valverde? Decideremo insieme”

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Catalunya Radio soffermandosi sul futuro di Leo Messi e di Ernesto Valverde: “Messi? Vorrei fargli firmare un altro contratto mentre sono presidente. Penso che continuerà a giocare con noi fino al ritiro. Non ho dubbi che andrà così e smetterà quando più ne avrà voglia. Essendo il miglior giocatore del mondo e forse della storia, fino a che non deciderà di fermarsi, noi gli rinnoveremo il contratto. Non lascerà mai il club. Valverde? La responsabilità di allenare questo club è molto alta. Qui l’opzione è vincere tutto, se non lo fai, non è una buona stagione. Ha un contratto fino al 2021, ma in primavera c’è un’opzione in cui può decidere di non andare avanti. L’abbiamo con tutti gli allenatore. Tre anni potrebbero essere sufficienti per il nostro rapporto. Dobbiamo prendere una decisione insieme”, ha chiuso Bartomeu.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona